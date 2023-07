Morto a 23 anni Incidente choc mentre torna dall’aeroporto | scena terribile per i soccorsi

(Di sabato 8 luglio 2023) Ha dell’assurdo ciò che è successo ad un giovane, che ha perso la vita in circostanze drammatiche. Lui si chiamava Klaudio Mirashi ed èad appena 23a causa di unpazzesco. Nemmeno nei peggiori film horror ci si poteva aspettare una fine del genere, invece il destino è stato davvero infame con lui e lo ha strappato dall’amore dei suoi familiari in un modo brutale. La dinamica dell’accaduto ha davvero scioccato tutti. Klaudio Mirashi èquindi in seguito ad unorrendo e sicuramente anche i soccorritori sono rimasti scossi, nel momento in cui hanno visto quella drammaticadavanti a loro. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per il 23enne non c’è stato niente da fare. Dopo un breve periodo di coma, il suo cuore ha cessato di battere ...

... èil 2 luglio a causa delle gravi lesioni riportate alla testa. Per questi fatti, e per il ... Si tratta di un ragazzo di 27, di origine siriana, e di due romani di 30 e 35. I tre sono i ......per un calcio alla porta di vetro o per una spinta Disposto l'incidente probatorio e nuove perizie mediche Delitto Politi, confermata la condanna a 16per Maila Conti Podcast Radio Sound ......per un calcio alla porta di vetro o per una spinta Disposto l'incidente probatorio e nuove perizie mediche Delitto Politi, confermata la condanna a 16per Maila Conti Podcast Radio Sound ...

Lunedì l'autopsia sul corpo di Dario, morto in mare a soli 6 anni: era figlio unico ed era nato a Cerignola FoggiaToday

Un ragazzo di 22 anni è morto per le conseguenze del grave incidente di questa notte a Limbiate. L’incidente si è verificato alla 1,45 in via Monte ...La vicenda scaturisce dalla morte di Lorenzo Cristadoro, trentanovenne autotrasportatore dell’azienda Fiasconaro ...