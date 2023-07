Mortal Kombat 1 | mostrati i muovi personaggi Smoke e Rain

(Di sabato 8 luglio 2023)si sononell’ultimo trailer di1. In questo articolo vi parliamo di queste due nuove aggiunte al rostersono le nuove aggiunte al roster dei combattenti di1, il nuovo episodio della celebre serie di videogiochi realizzata dai premiati NetherRealm Studios. Lo ha comunicato Warner Bros. Games. Il nuovo trailer mostra come Scorpion e Sub-Zero cerchino di portare a termine gli obiettivi del Lin Kuei nel rinnovato universo dicreato da Liu Kang e introduce, un altro guerriero del millenario clan con una notevole abilità nell’occultamento e nella magia elementale. Legato da un forte vincolo a Scorpion e ...

Warner Bros. Games ha annunciato che Smoke e Rain sono i nuovi personaggi che si uniscono alla schiera dei lottatori disponibili di1 , l'ultimo capitolo dell'acclamato franchise di videogiochi sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios . Il video del nuovo trailer è incentrato sugli sforzi di Scorpion e Sub - ...Warner Bros. Games ha annunciato che Smoke e Rain sono i nuovi personaggi che si uniscono alla schiera dei lottatori disponibili di1, il prossimo capitolo del franchise di videogiochi sviluppato da NetherRealm Studios. In occasione di questo reboot, la trama è stata reimmaginata da zero: il video del nuovo trailer è ...1 è stato protagonista di un mini - evento trasmesso su poche ore fa su Twitch , durante il quale è stato mostrato un nuovo trailer incentrato sul clan Lin Kuei. Il video mostra Sub - ...

Mortal Kombat 1, il roster si espande: salutate i kombattenti del clan di Lin Kuei Everyeye Videogiochi

Altri due personaggi si aggiungono al roster di Mortal Kombat 1, rivelati con un nuovissimo trailer da NetherRealm Studios.Per il videogioco che uscirà il 19 settembre, Mortal Kombat 1, è stato lanciato un nuovo trailer Lin Kuei con i personaggi Smoke e Rain ...