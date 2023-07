Monza | disabile aggredito | insulti razzisti | spintoni e pugno in volto

(Di sabato 8 luglio 2023) Denunciato un 47enne, dovrà rispondere di lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall'odio razziale e dalla minorata difesa Violenta aggressione nei confronti di un ragazzo 22enne,e di origini egiziane. E’ accaduto nei giorni scorsi in via Buonarroti, a, dove sono intervenuti i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura che hanno denunciato un 47enne. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo hae insultato il 22enne per il colore della pelle e per la sua disabilità. Dovrà rispondere di lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall’odio razziale e dalla minorata difesa. Gli agenti, intervenuti in via Buonarroti, hanno notato un capannello di persone e bloccato un uomo che, nonostante l’intervento dei poliziotti, ha tentato di divincolarsi continuando ad inveire ...

Preso a male parole e poi spintonato fino a cadere a terra. L'unica 'colpa' della vittima Il colore della sua pelle e il fatto di essere un ragazzo disabile.