Monza | 22enne insultato e aggredito per il colore della pelle e la sua disabilità | denunciato 47enne

(Di sabato 8 luglio 2023) Un ragazzo di 22 anni di origini egiziane è statoda un uomo di 47 anni per ilsuae per la sua. È successo su un autobus alo scorso 4 luglio, ma i fatti sono stati resi noti solo oggi, 7 luglio. Stando a quanto si apprende, il giovane è statoe buttato a terra. A chiamare la polizia è stato il padre del. Il quale era stato chiamato dal figlio spaventato perché c’era un uomo che aveva iniziato a insultarlo gratuitamente con frasi razziste e abiliste. Versione confermata dalle testimonianze di alcuni presenti. Avendo notato che l’aggressore era sceso alla fermata precedente, il giovane aveva richiamato il padre. Dicendogli che non era più necessario che lo raggiungesse alla ...

Denunciato un 47enne, dovrà rispondere di lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall'odio razziale e dalla minorata difesa ...Il violento pestaggio a Monza: per fermare l'aggressione è stato necessario l'intervento della polizia. Denunciato un 47enne: dovrà rispondere di lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall’odio razz ...