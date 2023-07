Mondiali femminili 2023 | calendario | programma e orari tv

(Di sabato 8 luglio 2023) Tutto pronto per i. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite degli azzurri potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. Fase a gironi Prima giornata Giovedì 20 luglio Ore 9:00 – Nuova Zelanda-Norvegia Ore 12:00 – Australia-Irlanda Venerdì 21 luglio Ore 4:30 – Nigeria-Canada Ore 7:00 – Filippine-Svizzera Ore 9:30 – Spagna-Costa Rica Sabaro 22 luglio Ore 3:00 – Usa-Vietnam Ore 9:00 – Zambia-Giappone Ore 11:30 – Inghilterra-Haiti Ore 14:00 – ...

Mondiali femminili di calcio 2023

