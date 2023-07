Molde-Brann Bergen domenica 09 luglio 2023 ore 19 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 8 luglio 2023) In un impeto d’orgoglio i campioni uscenti delhanno fermato sul pareggio la capolista Bodo/Glimt e adesso vedono a portata di mano il terzo posto, distante 4 punti: serve una vittoria quest’oggi contro il neopromossoper rientrare in corsa per le coppe europee. Per la squadra di Moe è una gara cruciale, che potrebbe significare anche la svolta InfoBetting: Scommesse Sportive e