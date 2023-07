Mobilità pulita | Napoli al 34esimo posto in Italia

Leggi su anteprima24

E' Milano la prima città italiana per mobilità condivisa ed elettrica secondo la classifica 2023 delle 'Clean Cities' europee. Il capoluogo lombardo è al settimo posto su 42 centri urbani censiti con i criteri della mobilità alternativa, con un punteggio del 58%. Il risultato è la media di indicatori come la disponibilità di bici, monopattini elettrici e auto elettriche condivisibili ogni mille abitanti, colonnine elettriche ogni mille abitanti, e la percentuale di bus a zero emissioni sul totale della flotta del trasporto pubblico. Prime in Europa sono Copenaghen (87%) e Oslo (81%). Torino è la seconda città italiana, al sedicesimo posto (41%), Roma è al ventottesimo (26%), Napoli al trentaquattresimo (16%). Tra le città europee, Parigi ...