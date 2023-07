(Di sabato 8 luglio 2023) Sappiamo già che MJF si considera unico nel suo genere, e sicuramente ha anche moltissimi modi per rendere valida questa tesi. Attualmente Maxwell ricopre la carica di campione mondiale AEW, cosa che aumenta il suo status di settimana in settimana. Ultimamente MJF si è ritrovato a fare coppia con Adam Cole, ed i due hanno avuto modo di dare spettacolo a modo loro. Ora però sembrerebbe che MJF non riuscirà a prendere parte aa causa di una malattia. Nonostante l’iniziale fastidio provato da MJF nel far coppia con Adam Cole, i due ora sembrerebbero essere diventati a modo loro amici, con MJF che ha addirittura invaso una live stream di Adam Cole su Twitch. MJF ha scritto di recente su Twitter che non riuscirei a prendere parte aa causa di una malattia, lasciando così Adam Cole completamente solo contro Big Bill e Brian ...

Da sempre ilha scelto di portare le attività fuori dai soliti contesti di spettacolo, per poter offrire eventi site specific e attrarre così un pubblico, che per diversi motivifrequenta ...Il famoso chitarrista blues Paolo Bonfanti si esibisce insieme al San Bartolomeo Gospel Choir, diretto da Gianfranco Raffaldi, nomi che in Monferratohanno molto bisogno di presentazioni, ma che ...Da sempre ilha scelto di portare le attività fuori dai soliti contesti di spettacolo, per poter offrire eventi site specific e attrarre così un pubblico, che per diversi motivifrequenta ...

MJF:”Non riuscirò a partecipare a Dynamite perché non sto bene” Zona Wrestling

Brian Cage ha spiegato in una recente intervista quale sia il motivo per cui alcuni fan della AEW non sono in grado di apprezzarlo.Non perdetevi il nuovo episodio di All About Elite, show dedicato all'analisi di Dynamite che va in onda ogni giovedì alle 18.30 su Twitch ...