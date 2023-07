“Miserabili” Speranza perde la testa e offende il governo sulla commissione Covid

(Di sabato 8 luglio 2023) Robertotorna ad attaccare il centrodestra. In un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro della Salute si è espresso in merito allaparlamentare di inchiesta sul: “Quella votata è un tribunale politico con fini strumentali, una clava per colpire gli avversari. E lo dimostrano due elementi concreti. Mentre noi avremmo voluto che affrontasse ogni aspetto della gestione dell'emergenza, la maggioranza ha scelto di escludere dal perimetro dell'iniziativa dellale Regioni che hanno funzioni costituzionali primarie e fondamentalisanità. Abbiamo chiesto la ragione e la risposta è stata un imbarazzato silenzio”. “Questa- spiega l'esponente del Partito Democratico - si è data il compito addirittura di verificare le ...

Covid, Speranza perde il freno sul governo “Miserabili, clava per colpirci” Il Tempo

