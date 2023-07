Mirabelli | “Gli avvisi di garanzia non devono finire sui giornali Servono sanzioni più rigide”

(Di sabato 8 luglio 2023) «La divulgazione a mezzo stampa di un avviso disenza che la persona indagata sia stata informata è del tutto atipica. Non è un pratica corretta né consentita. Ed è diretta non ad assicurare un diritto alla difesa, ma a divulgare una notizia che può essere dannosa», per questo «certamente serve una disciplina più attenta». A dirlo è stato il costituzionalista Cesare, riflettendo sulla vicenda che ha coinvolto il ministro del Turismo, Daniela Santanché, e soffermandosi poi anche sullo strumento dell’imputazione coatta, utilizzato nei confronti del sottosegretario Andrea Delmastro. Si tratta, ha spiegato il presidente emerito della Corte costituzionale, di «un meccanismo singolare», sul quale intervenire con «molto equilibrio».: “Suglidi...

Laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, è stato in passato anche osservatore dell'Inter e braccio destro di Massimiliano. Proprio lui poiha fatto strada nel ...... ma serve ad alimentare la propaganda di parte e a proteggereamministratori lombardi che in quella vicenda son stati disastrosi', ha detto il senatore Franco, vicepresidente del ...... invece di costruire uno strumento utile per capire che è successo, cerca di usarlo controavversari politici". Lo scrive in un post su Facebook il senatore Franco, vicepresidente del ...

Mirabelli: "Gli avvisi di garanzia non devono finire sui giornali ... Secolo d'Italia

L'attaccante del Palermo attende il via libera dei biancoscudati, che devono prima cedere Russini (stesso procuratore) o De Marchi ...Uno, nessuno e centomila. Regista teatrale di decine di spettacoli, conduttore radiofonico, attore accanto a giganti del cinema come Massimo Troisi e Alberto Sordi, scrittore, docente universitario e, ...