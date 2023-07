Milinkovic-Savic Juve | trattativa nel vivo | fissato il vertice con la Lazio

(Di sabato 8 luglio 2023), laper il gigante serbo entra nelildi mercato con laStando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, lunedì è in programma un incontro trae laper approfondire il discorso legato al futuro di Sergej. Lotito aspetta il giocatore a Roma per parlarci ancora una volta ma il serbo non ha mai preso in considerazione l’idea di rinnovare. Da parte sua Sarri accetterebbe di rinunciare al serbo se i soldi dell’operazione venissero reinvestiti in giocatori validi al suo progetto o se arrivassero contropartite all’altezza. Ha aperto a Rovella, non ...

La Juventus continua il pressing permentre l'Inter può spingere per Lukaku visto l'avvicinarsi di Onana al Manchester United. Diretta Mercato - Calciomercato.itEcco le ultime ...Su 'Il Corriere dello Sport' in prima pagina apre cone il bianconero: 'Sergej - Juve l'appuntamento'. Il quotidiano spiega che dopodomani è previsto l'incontro con la Lazio. La ...Doppio scambio più conguaglio: la svolta è ufficiale per. La Juventus fa sul serio per il centrocampista della Lazio Svolta ufficiale per. La Juventus ha rotto gli indugi e adesso fa realmente sul serio per il ...

Ginaluca Di Marzio, sulle pagine del suo sito internet, fa il punto sulla situazione di Sergej Milinkovic-Savic: "Con un solo anno di contratto rimanente e un rinnovo non ancora arrivato, ...Il centrocampista del Napoli è l'obiettivo principale della Lazio per rinforzare il proprio centrocampo in vista della nuova stagione.