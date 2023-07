Milano | sorpreso con droga e profumi per oltre 600mila euro | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023), 8 lug. (Adnkronos) - La polizia ha indagato aun uomo di 52 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio die ricettazione. In un appartamento in via Gattinara i poliziotti hanno identificato il proprietario e, a seguito di perquisizione locale, in un mobile della cucina, hanno trovato e sequestrato 4,27 grammi di cocaina e 6.900in contanti. All'interno di un fabbricato, nella proprietà dell'uomo, gli agenti hanno sequestrato5600di un noto brand per un valore commerciale di circa