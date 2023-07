Milano | indagini figlio La Russa si concentrano su testimonianze e telefoni

(Di sabato 8 luglio 2023), 8 lug. (Adnkronos) -di quanto accaduto la sera del 18 maggio scorso, ma anche la trascrizione delle conversazioni, con un'amica, conservate nel telefono della presunta vittima. Parte da qui l'indagine sul fascicolo che vede indagato aLeonardo Ladel presidente del Senato Ignazio La, con l'accusa di violenza sessuale. Oltre alla giovane che ha denunciato lo stupro, che potrebbe essere ascoltata lunedì dai pm titolari del fascicolo, anche da qualche avventore del locale (club a cui si accede con una tessera da socio, ndr) - dove i due ex amici del liceo si sono rivisti dopo anni - potrebbero arrivare elementi utili a ricostruire le condizioni della 22enne, la quale per sua stessa ammissione ha fatto uso di cocaina prima di raggiungere ...

... l'ipotesi che sembra ormai aver solo bisogno di una verifica definiva sembra sia quella di una sigaretta lasciata accesa da una delle due donne morte nella stanza 605 della Rsa, mentre le...Forse anche per questo quando si occupa dellelo fa sempre gettandovisi a capofitto e ... mette in piedi un'improbabile agenzia investigativa e in unadai mille volti, forte del suo ......di questo figlio che è sotto inchiesta rappresenta la seconda carica dello Stato non può però permettersi di lasciarsi andare ad esternazioni che intervengano a gamba tesa sul merito delleo,...

Incendio nella Rsa a Milano: il letto della stanza 605 si è liquefatto in ... IL GIORNO

Milano, 8 lug. (Adnkronos) – Testimonianze di quanto accaduto la sera del 18 maggio scorso, ma anche la trascrizione delle conversazioni, con un’amica, conservate nel telefono della presunta vittima.Carabinieri, 118 e vigili del fuoco impegnati vicino a Donceto per le ricerche di un giovane, o forse due, finiti in acqua. In volo anche l'elicottero Drago da Bologna ...