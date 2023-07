Milan | Pioli ha già deciso il ruolo di Pulisic

... e questo può facilitare anche le scelte tattiche di: calza bene sia in un 4 - 2 - 3 - 1 ... Inoltre, ilsborserà per il suo trasferimento 20 milioni di euro: davvero un affare, se pensiamo ...Ma ildeve spingere forte sull'acceleratore per aggiudicarsi il giocatore e consegnarlo quanto prima a Stefano. Lunedì avrà inizio il raduno pre - stagionale della squadra, e come per ......: centrocampista moderno box to box, difende, attacca e ha già le idee chiare sul futuro : non ascolterà altre offerte, almeno fino alla fine della settimana. La speranza del ragazzo è che...

ESCLUSIVA MILAN / Lo scopritore di Scamacca: “Perfetto per Pioli! So che…” Il Milanista

La Juventus e il Milan sono pronte a partire per gli USA per iniziare la loro preparazione estiva. Grossa parte dell'estate sarà oltre Oceano ...Stefano Pioli è pronto ad accogliere Christian Pulisic, per il quale il Milan ha trovato l’accordo col Chelsea. L’idea dell’allenatore, rivela Sky, è quella di farlo giocare trequartista o esterno des ...