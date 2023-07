(Di sabato 8 luglio 2023) Massimo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Alvaroal

... Santa Clara, CA GIOVEDI' 27 LUGLIO Ore 4:30 - Juventus -, Dignity Health Sports Park, Carson, CA MERCOLEDI' 2 AGOSTO Ore 1:30 - Juventus - Real Madrid, Camping World Stadium,, FL... Juventus -" Dignity Health Sports Park, Carson (Los Angeles), Californiaventus (orario da definire, a Los Angeles) 3 agosto: Juventus - Real Madrid " Camping World Stadium,, Florida ......2 agosto acontro il Real Madrid. I rossoneri invece sfideranno il 23 luglio a Pasadena il Real Madrid e il primo agosto a Las Vegas il Barcellona. Nel mezzo, anche un derby fra Juve e, ...

Milan, Orlando: “Morata potrebbe fare comodo per almeno quattro anni” Pianeta Milan

La Juventus e il Milan sono pronte a partire per gli USA per iniziare la loro preparazione estiva. Grossa parte dell'estate sarà oltre Oceano ...Il Milan si ritroverà tra 2 giorni, il 10 luglio, al centro sportivo di Milanello a Carnago per il tradizionale raduno che darà il via alla stagione rossonera. Dopo ...