Milan | Maignan | «Amo le nuove sfide | San Siro e i tifosi sono magici»

(Di sabato 8 luglio 2023) Mike, portiere del, si è raccontato in una lunga intervista: ecco cosa ha dichiarato il francese Mike, portiere del, ha così parlato in un’intervista a Sportweek. NUOVA STAGIONE – «Mai preoccupato. Ci sarannoprove, ed è proprio questo che amo». PARTITA IN CUI SI È SENTITO MAGICO – «Ogni volta che entro in campo, è magico. Tutto lo stadio, tutto il popolo rossonero alle spalle, la magia si crea naturalmente. E poi, il contesto di alcune partite rende la cosa ancora più speciale. Penso a due partite in particolare. La scorsa stagione, quella giocata in casa contro la Fiorentina. Eravamo vicini allo scudetto, ma non l’avevamo ancora in pugno e quella gara si preannunciava difficile. Ihanno ...

Meglio vendere un, un Hernandez, persino un Leao, tiè guarda cosa arrivo a dire di uno dei ... Il fatto è che ilsi è messo ormai in riga con l'Atalanta ed il Sassuolo in una concezione ...Nel 2021,è passato al, dove ha continuato a dimostrare le sue abilità nel ruolo di portiere. È noto per la sua agilità, riflessi e capacità di effettuare parate decisive. Mike...18.27 -, UFFICIALE il rinnovo di Mirante per una stagione. Sarà lui il terzo portiere alle spalle die Sportiello.17.58 - Lecce, cresce l'interesse per Gendrey: tre club di Serie A su ...

Maignan a Sportweek: "Nuova stagione Mai preoccupato: amo le nuove sfide. Ogni volta a San Siro è... Milan News

Mike Maignan non si ferma mai, è sempre attivo: che sia su un campo da calcio, in vacanza con la sua famiglia o a fare uno shoot fotografico con una casa di moda. Il portiere ...Il portiere del Milan e della nazionale francese a ruota libera: "Anche per le mie figlie sono magico, il numero uno". Su Sportweek, l'infanzia nella banlieue ("non avevo molto, ma non mi mancava nien ...