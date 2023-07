Milan | Maignan | “Amo le nuove sfide Non volevo andare in porta”

Meglio vendere un, un Hernandez, persino un Leao, tiè guarda cosa arrivo a dire di uno dei ... Il fatto è che ilsi è messo ormai in riga con l'Atalanta ed il Sassuolo in una concezione ...Nel 2021,è passato al, dove ha continuato a dimostrare le sue abilità nel ruolo di portiere. È noto per la sua agilità, riflessi e capacità di effettuare parate decisive. Mike...18.27 -, UFFICIALE il rinnovo di Mirante per una stagione. Sarà lui il terzo portiere alle spalle die Sportiello.17.58 - Lecce, cresce l'interesse per Gendrey: tre club di Serie A su ...

Maignan a Sportweek: "Nuova stagione Mai preoccupato: amo le nuove sfide. Ogni volta a San Siro è... Milan News

Il portiere del Milan e della nazionale francese a ruota libera: "Anche per le mie figlie sono magico, il numero uno". Su Sportweek, l'infanzia nella banlieue ("non avevo molto, ma non mi mancava nien ...Antonio Mirante continuerà la sua avventura al Milan. L'estremo difensore ha prolungato per un'altra stagione il suo contratto con il club meneghino. Di seguito il ...