(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – Un sistema di etichettatura alimentare, primo al mondo, che fornisce informazioni anche sulla sostenibilità dei prodotti, nato in Italia come certificazione per sensibilizzare i consumatori ad una nutrizione più consapevole. Questo è, un progetto nato dall’idea delforLaw and, sviluppato con il know-how scientifico dell’università degli studi dio e in collaborazione con la Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Dal 2015, subito dopo l'esperienza di Expo, comefor Food Law and Policy lavoriamo costantemente per garantire la tutela del diritto al cibo, che deve essere qualitativamente adeguato ......Italian Company - UbisoftOutstanding Individual Contribution - Cristina Nava (Ubisoft) ... startup studio e acceleratore verticale nel settore digitale, all'interno dell'Innovation...Positive Food, certificazione sviluppata in Italia su iniziativa delfor Food Law and Policy in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, ha come obiettivo sensibilizzare i ...

Milan Center for Food Law and Policy presenta Positive Food - Il ... Il Sole 24 ORE

Dal 2015, subito dopo l’esperienza di Expo, come Milan Center for Food Law and Policy lavoriamo costantemente per garantire la tutela del diritto al cibo, che deve essere qualitativamente adeguato per ...(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Nutrienti, filiera e sostenibilità ambientale ma anche sociale. E' basato su 4 indici il primo sistema di etichettatura alimentare, tutto italiano, che fornisce informazioni co ...