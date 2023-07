Milan arriva Pulisic | al fianco di Tuchel | dalla Germania al Chelsea

... Edwin van der Sar, proprio come il portiere del, aveva cominciato a giocare in attacco (fino ... Nakata fa partire un tiro dal limite, Van der Sar ci, ma sbaglia totalmente la direzione ...Commenta per primo Le prime pagine dei giornali di oggi sono dedicate al mercato: dagli obiettivi delle big agli esuberi da piazzare. Ilha chiuso per Pulisic, 'Capitan America' come titola la Gazzetta dello Sport, la Juve punta Milinkovic e secondo il Corriere dello Sport tra due giorni ci sarà un incontro con la Lazio, intanto ...Cala il sole ela breaking new: iltrova l'accordo col Chelsea, Pulisic in rossonero per 20 milioni. Il 24enne statunitense, di origini croate, firmerà un quadriennale; noi, impazienti ...

La Gazzetta apre con il Milan: "Arriva Capitan America". E rispunta il nome di Taremi Milan News

Retegui Genoa - Il Genoa vuole portare in Serie A Mateo Retegui: lavori in corso, l'italoargentino è tra gli obiettivi ed è pronta la sfida alla Fiorentina ...L’esterno in arrivo appena il Napoli chiude per il sostituto. Un altro giovane nel mirino: Grifo in pole per il centravanti ...