Migranti | Papa “I morti in mare sono la vergogna della società”

(Di sabato 8 luglio 2023) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “In questi giorni in cui stiamo assistendo al ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo, siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti. La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di una esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti. E' ladi unache non sa più piangere e compatire l'altro”. Lo scriveFrancesco in una lettera all'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, in occasione del decennalesua visita a Lampedusa.“trascorsi dieci anni dal viaggio che ho voluto compiere nella comunità lampedusana per manifestare il mio sostegno e la paterna vicinanza a chi dopo penose peripezie, in balìa del ...