Migranti | Papa | “Ancora gravi tragedie nel Mediterraneo | vergogna”

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – “In questi giorni in cui stiamo assistendo al ripetersi dinel, siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle qualisi rimane inermi e attoniti”. Lo denuncia ilin una lettera all’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, in occasione della celebrazione a ricordo del decimo anniversario della Sua visita a Lampedusa. “La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di una esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti. È ladi una società che non sa più piangere e compatire l’altro”, sottolinea il. Bergoglio ricorda che sono “trascorsi dieci anni dal viaggio che ho voluto compiere nella comunità lampedusana ...

...o politiche dei Paesi di partenza dei, in continuo mutamento. Ciò che fa migrare gli uomini sono ancora la fame, la guerra e la malattie'. Ma, dice ricordando le parole diFrancesco a ...13.00: mortivergogna sociale A 10 anni dal suo viaggio a Lampedusa,Francesco invia un messaggio all' arcivescovo di Agrigento, ricordando il ripetersi "di morti d'innocenti nel ...... un andare che ricordi ad ognuno "la nostra condizione di pellegrini in questo mondo, di", ... dalla Fondazione Migrantes e dall'arcidiocesi di Agrigento a dieci anni dalla visita di...

Migranti: Papa, 'morte di innocenti è grido assordante' Agenzia ANSA

Così si è espresso il pontefice in una lettera inviata all'arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, in occasione della celebrazione a ricordo del decimo anniversario della sua visita a Lamp ...A 10 anni dal suo viaggio a Lampedusa, Papa Francesco invia un messaggio all' arcivescovo di Agrigento, ricordando il ripetersi "di morti d'innocenti nel Mediterraneo. "E' un grido doloroso e assordan ...