Migranti | ancora uno sbarco a Roccella Jonica | 48 arrivi

commenta Non accennano a diminuire gli sbarchi dinel porto di Roccella Jonica, nella Locride. Quarantotto, tutti di nazionalità afghana e siriana, sono stati intercettati dalla Guardia costiera al largo, mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela, e portati nello scalo in Calabria. Del gruppo ...... stragi silenziose davanti alle qualisi rimane inermi e attoniti", aggiunge il Pontefice ... Nel primo pomeriggio, 31sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera in acque Sar. La carretta,..., sul governo Meloni, il conduttore de La Zanzara rimane incerto sui risultati ottenuti in questi otto mesi da Palazzo Chigi, soprattutto sui due temi cruciali del momento: tasse e. ...

Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa durante la notte Agenzia ANSA

Non accennano a diminuire gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Jonica, nella Locride. Quarantotto migranti, tutti di nazionalità afghana e siriana, sono stati intercettati dalla Guardia costi ...Non accennano a diminuire gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica, nella Locride, dove, nel corso di quest'anno, si sono già registrati ben 28 arrivi, per un totale di quasi quattromila p ...