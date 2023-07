Migrante incinta perde il bambino sulla Geo Barents. Ricoverata all’ospedale di Massa

Una donna, tra quelle a bordo della nave ong Geo Barents approdata ieri a Marina di Carrara, ha perso il bambino durante la navigazione in mare e per l'emorragia è stata ricoverata all'ospedale di Massa.Questo è essenziale e al momento non viene fatto: ogni donna che arrivadovrebbe ricevere l'... Tuttavia, sono rimasta perplessa dal fatto che chiedano a chi arriva se è uneconomico e ...Come ci ha detto unche la traversata l'ha già provata più volte: "Ma veramente pensate ... anche dei bambini e delle donne. Per uscire devi pagare un riscatto". E in carcere gli abusi ...

