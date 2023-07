Michelle Hunziker con l’impermebile ‘anti-pipì’ prova a sfuggire al getto imprevedibile Ma il nipotino Cesare alla fine ha la meglio il video

(Di sabato 8 luglio 2023) Ah, l’amore per i nipoti e le risate che fanno fare.si è divertita a mostrare alcuni ‘scherzetti’ che il piccolo– primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza – fa, involontariamente. Per la showgirl fare la nonna, al momento, è un impiego quasi a tempo pieno e lo dimostra ogni volta che ilè nei paraggi. Dall’ttamento con il biberon al cambio del pannolinoè inarrestabile, ma in queste ultime ore unpubblicato su Instagram ha letteralmente elettrizzato i follower. Cosa ha fatto? Con una gag la conduttrice ha mostrato, come lei stessa scrive nella didascalia, “il destino di genitori e nonni di maschietti“. La clip si divide in tre momenti. Nel primo si vedein camicetta ...

... Cesare per trascorrere qualche giorno di vacanza e, forse, per partecipare ad un matrimonio, insieme alla mamma. Quest'ultima, infatti, ha pubblicato alcune storie Instagram in ...Il premio, che verrà consegnato domenica 15 aprile al Teatro Ambra verrà ritirato dae Giulia Bongiorno noto avvocato molto attivo su questa problematica. Informazioni […] ...Per il debutto i due comici foggiani hanno messo alle strettein un'intervista tutta da ridere. Non solo, i due hanno poi condiviso il palcoscenico con la showgirl italo - svizzera ...

Aurora Ramazzotti, «primo viaggio in treno» per Cesare. E nonna Michelle Hunziker porta la schiscetta leggo.it

Nonna felice del piccolo Cesare, primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza, la showgirl ha ricostruito la situazione-tipo in un’esilarante e ironica clip, dove mostra gl ...Aurora Ramazzotti si trova a Roma insieme al compagno Goffredo Cerza e al piccolo di casa, Cesare per trascorrere qualche giorno di vacanza e, forse, per partecipare ad un ...