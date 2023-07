“Mi ha detto | ‘C’è sempre uno più c***' ” La rivelazione di Sallusti su Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/-ce--qualcuno-piu-coglione-del-re.mp4 Siamo quasi al traguardo di un anno di governo. Ed è tempo dei primi bilanci. Alessandro, che sta scrivendo un libro con il premier prossimo alle stampe, ha avuto accesso a Palazzi Chigi più di tanti altri giornalisti. E ha potuto analizzare da vicino aspettative e strategia del leader di Fratelli d’Italia. Qualcosa il direttore si è lasciato sfuggire. Soprattutto per quanto riguarda la classe dirigente del partito di cui è a capo. L’accusa è la seguente: il premier si è fatto da solo, ha conquistato l’Italia, è stata molto brava. Ma si circonda di persone non al suo livello. “Laè conscia di questo – dice– Non crede che tutti quelli che sono siano ...