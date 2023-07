“Mettere i missili a Cuba” La provocazione di Putin agli Usa

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 luglio 2023) Maduro promuove il generale torturatore Maduro ha promosso al grado di generale di divisione Rafael Antonio Franco Quintero, che è stato individuato dalla International Fact-Finding Mission dell’ONU come uno dei principali torturatori del regime chavista. Le Nazioni Unite hanno raccolto testimonianze che indicano che a partire dal 2017 Franco Quintero ha istituito la “tortura obbligatoria” contro tutti i detenuti della DGCIM, l’intelligence militare della dittatura, qualcosa che in precedenza era stata utilizzata in modo più selettivo solo per estrarre informazioni dai prigionieri politici. Il repressore aveva il suo ufficio nel seminterrato 1 del carcere di Boleíta, che gli permetteva di seguire da vicino la tortura. Ex detenuti ed ex dipendenti della DGCIM hanno accusato Franco Quintero di compiere direttamente atti di tortura e di essere presente mentre i detenuti venivano ...