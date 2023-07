Meteo Roma del 08-07-2023 ore 06 | 10

(Di sabato 8 luglio 2023)venerdì trovate l’ascolto queste le previsioni del tempo a nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cielo sereno il più poco nuvolosi al pomeriggio instabilità sui rilievi con fenomeni anche a carattere temporalesco sulle Alpi occidentali soleggiato su Liguria Pianura Padana in serata residue piogge ancora le Alpi occidentali sereno o poco nuvoloso sui restanti settori al centro tempo stabile al mattino con Cherry sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nuvolosità inviluppi in Appennino con isolati acquazzoni associati altrove in serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al sud condizionistabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo concedi soleggiati salgo Inoki addensamento in formazione in Appennino e nuvolosità in transito ...

Tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno si potranno toccare addirittura i 47 - 48°C in Sardegna e 45°C in Sicilia, 36 - 38°C al Centro - Nord come a Firenze, Milano, Ferrara, Bologna e. Nel ...L'amministrazione comunale ricorda che per 'ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi è possibile contattare la Sala operativa della Protezione Civile diCapitale, attiva H24, al ..., il caldo africano spaventa l'Italia: le previsioni del weekend. Domenica bollino arancione in 9 città, una testa di marmo riaffiora da piazza Augusto Imperatore: 'Preziosa testimonianza ...

Sole e caldo, con temperature massime fino che sfiorano i 40 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 8 luglio.