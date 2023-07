Messias via dal Milan | contatti avviati e futuro ancora in Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilnon si ferma sul fronte calciomercato e altre trattative sono ormai nella fase decisiva. Dopo l’addio con Tonali, il club rossonero ha chiuso colpi di altissimo livello: da Loftus Cheek a Luka Romero, ad un passo anche Pulisic e il centrocampista Reijnders. Un altro calciatore con la valigia in mano è. L’ex Crotone si è dimostrato comunque un attaccante prezioso e quando chiamato in causa ha risposto presente. L’ultima stagione è stata anche condizionata dai problemi fisici e la decisione dei rossoneri è stata quella di sacrificarlo per liberare posti per gli innesti in entrata. Foto di Matteo Bazzi / AnsaLa nuova squadra diJuniorè un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato diA e le caratteristiche sono interessanti. Il classe 1991 è in grado ...