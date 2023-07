Mercato Inter | Lukaku si complica | la Juventus si inserisce

Leggi su ildifforme

(Di sabato 8 luglio 2023) Riportarea Milano è uno degli obiettivi dell’in questa sessione di. Il belga, infatti, è rientrato al Chelsea al termine del prestito annuale e i nerazzurri sono in trattativa con i blues per acquistarlo a titolo definitivo. A raffreddare la situazione, però, sarebbe la richiesta economica del club inglese per liberare il L'articolo proviene da Il Difforme.