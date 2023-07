Mentre il Pnrr batte in testa | la spesa dello Stato esplode | occhio ai conti pubblici

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Ci sono due questioni, diverse tra loro, che suggeriscono di rimettere la penna nel calamaio del. La prima questione riguarda l'ennesima prova di partigianeria politica che contraddistingue il nostro Paese e la nostra politica. Oggi i Guelfi e i Ghibellini si contrappongono tra coloro che ritengono di veder sfumare la quarta (se non già la terza) rata dei fondi Ue vincolati al, contro quelli che invece ostentano sicura fiducia nel completamento delle operazioni “burocratiche” finalizzate alla riscossione dei due super-assegni da 19 e 16 miliardi di euro. Dovrebbe essere un interesse nazionale da condividere l'obiettivo di incassare le risorse finanziare per le casse. Invece ecco gufate e accuse di tafazzismo – per riprendere un'espressione non squisitamente istituzionale della premier Meloni – che ...