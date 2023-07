Mental coach e psicologia nello sport | trend attuali e futuri

Leggi su danielebartocciblog

(Di sabato 8 luglio 2023): concetti estremamente importanti per una disciplina agonistica. Lo, inteso nella sua accezione più ampia, riesce a regalare delle emozioni incredibili. Praticare una disciplinaiva, ma anche semplicemente seguirla in televisione comodi in salotto, equivale a vivere delle emozioni. Gioia, entusiasmo, rabbia, felicità, tensione sono soltanto alcuni degli elementi che aiutano a far comprendere meglio sé stessi e far sentire vivo chiunque pratichi. Il fattore emozionale va di pari passo con il fattore motivazionale: entrambi riescono ad incidere in maniera profonda e tangibile nell’esito di una gara, di un match, di una competizione, influenzando la performanceiva e il ...