Meloni | Conte | “Preoccupa gravissimo attacco ai magistrati usando ‘fonti Chigi’ da schermo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) “Miun presidente del Consiglio che, nascondendosi dietro lodelle “fonti Chigi“, conduce unaiche svolgono il proprio dovere, accli di avere addirittura aperto la campagna elettorale per le elezioni europee”. Così, in un lungo post su Facebook dal titolo “Chi ha paura?”, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppetorna sulla velina anonima con cui, giovedì sera, la Presidenza del Consiglio ha attaccato le toghe per blindare due membri del governo coinvolti in guai giudiziari, la ministra del Turismo Daniela Santanché e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, entrambi di Fratelli d’Italia. “Miun presidente del Consiglio che non ha il coraggio di far dimettere dal ...