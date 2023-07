“Me ne ftte un ca*” Mauro Corona senza freni asfalta il noto politico italiano

Leggi su tvzap

(Di sabato 8 luglio 2023) NEWS TV. Nell’ambito della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto un commento sarcastico riguardo all’addio di Bianca Berlinguer e al suo nuovo contratto con Mediaset. Ma questa iniziativa non è stata ben accolta dache, in diretta tv,il governatore De Luca. Ecco cosa è successo. Leggi anche: Andrea Papi ucciso dall’orso,rompe il silenzio: “Di chi è la colpa” Leggi anche: “CartaBianca”,contro Fedez sul caso Emanuela Orlandi De Luca sui nuovi palinsesti Rai Durante il suo show di fronte alla nuova dirigenza Rai riunita a Napoli per l’evento, De Luca ha affermato: “Abbiamo tirato questa sòla al Biscione. Non so come farete ...