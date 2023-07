Mbappé | troppo entusiasmo in Camerun | salta amichevole per ragioni di sicurezza

(Di sabato 8 luglio 2023) In visita in, il giocatore del Psg avrebbe dovuto disputare una sfidache èta per "il".

... è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24: "Penso cheresterà al PSG e andrà via ... Un anno fa, di questi tempi, dicevamo che Origi non giocava perchéforti quelli avanti, ma ...... in caso di addio di. Il Napoli non perde le speranze di chiudere la partita rinnovo. La ... che vorrebbe non toccarela rosa che ha vinto il titolo, specialmente se si parla del ..." L'arrivo di Kolo Muani potrebbe far decidere a Kyliandi restare al Psg un'altra stagione e non ascoltare le sirene del Real; i due sono molto amici e hanno giocato l'ultimo Mondiale insieme.