Mbappé Gioco solo per vincere | non importa con chi o dove

(Di sabato 8 luglio 2023) Il fuoriclasse del Psg: "Non mi accontento mai e non sto in un clubper partecipare" PARIGI (FRANCIA) - Il suo obiettivo sarebbe quello di presentarsi regolarmente alla ripresa degli allenamenti per poi salutare l'anno prossimo, a contratto esaurito, senza rinnovare, come peraltro già annunciat

"Dobbiamo migliorare nelcollettivo, attaccare meglio, essere più competitivi. Abbiamo un ... Su: "Abbiamo sempre il massimo rispetto per Madrid e sicuramente si rafforzerà, ma non mi ...... affermando che la presentazione delè in programma per giovedì 13 luglio, e che sulla copertina dell'edizione Standard non rivedremo Kylian, pronto a passare il testimone dopo essere ......votato alla collezione di star e più alla costruzione di una vera squadra e soprattutto di un:...parlato con Neymar - il tecnico spagnolo non può tirarsi indietro dall'affrontare il caso. ...