Mbappé | «Giocare al PSG non mi aiuta È un club che divide»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023) Kylian, attaccante del PSG, ha parlato del suo futuro ai microfoni di France Football. Ecco le sue dichiarazioni Kylian, attaccante del PSG, ha parlato del suo futuro ai microfoni di France Football. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «al PSG non mi. È unche, una squadra che. Attrae molto gossip, però non mi dà fastidio perché so quello che sto facendo e come lo sto facendo. Non so cosa manca al PSG per vincere la Champions, non è una domanda che dovete fare a me. Dovete parlare con chi costruisce la squadra, io provo solo a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Sono cinque anni di fila che sono il capocannoniere, che sono il miglior giocatore, c’è chi dice che posso fare ancora meglio».