Bandierine italiane, cori e applausi hanno accolto il presidente della Repubblica, Sergio, all'arrivo alla scuola italiana Dante Alighieri di Asuncio'n, in. Ad attendere il capo dello Stato, oltre alle autorita', i bambini e i ragazzi della scuola. Prima del saluto di ...La visita diinprevede intanto un incontro col personale dell'Ambasciata e una qualificata rappresentanza della collettività italiana locale. "Voi " ha detto il Capo dello Stato ...Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica delMario Abdo Benitez, ad Asuncion. "La collaborazione frae ...

Mattarella in Paraguay, in visita alla Alighieri di Asuncio'n: accolto da applausi - Italia Agenzia ANSA

Bandierine italiane, cori e applausi hanno accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'arrivo alla scuola italiana Dante ...Mattarella, che oggi è in Paraguay nel corso del suo viaggio ufficiale in Sudamerica