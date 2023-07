Matri show al karaoke | canta Ligabue!

Alessandrointrattiene i suoi amici al karaoke. L'ex attaccante immortalato da Christian Vieri, canta 'Piccola stella senza cielo' di ...... Federica Nargi è partita insieme al compagno Alessandoe alle figlie, Sofia e Beatrice , per ... In coppia con il Mago Forrest a condotto una puntata del 'Gialappa's', sfruttando la sua ...Insieme al marito, Alessandro, ex calciatore, amico intimo di Vieri, è possibile vederla ... pronti per il grande pubblico Dopo aver partecipato alla trasmissione Tale e qualee aver ...

Ascolti tv, GialappaShow vola con lady Matri, Federica Nargi. Che boom! Affaritaliani.it

I fan sul web sono in delirio: Federica Nargi più sexy che mai, lo scatto su Instagram è davvero scottante Il mondo dello spettacolo l’ha consacrata come uno dei volti più amati dell’ultimo decennio.Federica Nargi, la splendida showgirl ed ex velina mora beccata con il super vip. No, non è il suo affascinante marito. Fuori il nome.