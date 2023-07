Mateo Retegui e le sopite sirene di mercato | in primavera era il più desiderato | ma ora…

(Di sabato 8 luglio 2023) Dopo alcune settimane ai margini delle cronache calcistiche,sembra tornato in auge. L’attaccante italo-argentino, infatti, è un concreto obiettivo didi diverse squadre della Serie A e in questa sessione estiva di calciopotrebbe salutare il Tigre (dove gioca in prestito) e accasarsi nel massimo campionato italiano di calcio. Fino a qualche mese fa il centravanti classe 1999 sembrava il primo della lista per la dirigenza dell’Inter che, tuttavia, dopo l’ottimo percorso in Champions League (culminato con l’approdo nella Finale di Istanbul contro il Manchester City) ha accumulato fior di milioni che daranno modo alla società nerazzurra di inseguire nuovamente il sogno di riportare Romelu Lukaku a Milano. A questo punto, quali sono le squadre interessate a...

Per il post piacerebbe Hojlund (su cui c'è forte anche lo United), ma senza dimenticare altre idee come Jonathan David e perfino. Luiz Henrique e Mavropanos erano stati accostati anche ...Il Genoa sogna l'arrivo diin Italia per rinforzare l'attacco. Ma c'è anche un nome alternativo Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa vorrebbe regalarsiper rinforzare l'attacco, ...1 Secondo quanto riferito da Sky il grande sogno per l'attacco del Genoa è il nazionale italiano. Sull'attuale centravanti del Tigre si era interessato anche il Milan.

Genoa, Mateo Retegui è il sogno per l'attacco: c'è tanta concorrenza sul calciatore Sky Sport

Il Genoa, neopromosso in Serie A, punta Mateo Retegui: il classe 1999 è il grande obiettivo della società rossoblù per migliorare l'attacco ...Il mercato del Grifone è in fibrillazione per un nome di rilievo: Mateo Retegui è il grande sogno per l'attacco del Genoa.