Mastella | “Colloquio con il ministro Sangiuliano | mi ha invitato a presentare progetti”

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho incontrato nella serata del Premio Strega ilche mi hadeida finanziare. Cosa che farò d’ intesa con la Soprintendenza e con i miei collaboratori. Sarà a Benevento per l’inaugurazione dell’Hortus conclusus, riqualificato con i fondi Pics“, lo scrive in una nota il Sindaco di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sarà a Benevento per l'inaugurazione dell'Hortus conclusus, riqualificato con i fondi Pics', lo scrive in una nota il Sindaco di Benevento

"Ho incontrato nella serata del Premio Strega il ministro Sangiuliano che mi ha invitato a presentare dei progetti da finanziare. Cosa che farò d' intesa con la Soprintendenza e con i miei collaboratori."