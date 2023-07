Martina Franca | isola ecologica Lamentele vane di cittadini

(Di sabato 8 luglio 2023) A varie riprese,della zona hanno lamentato il sostanziale dispregio dell’, via Guardarello. Leevidentemente non hanno portato ad ottenere risultati concreti. La foto si riferisce a ieri. Nella prospettiva dell’appalto per il servizio di igiene urbana questo tipo di problemi va affrontato e risolto. Non solo questo, peraltro. Qualcuno fra chi ha responsabilità operative o decisionali, al riguardo, si è fatto parte attiva per chiedere aiquali siano state le criticità del servizio in scadenza, per correggerle in tempo? L'articolo di ...

Il parcheggio auto, se effettuato nella nuova struttura da parte di chi va in quella pizzeria di, è pagato proprio dalla pizzeria. Basta esibire alla cassa il tagliando del parcheggio ...... vicino a Bologna) alla costumista di fama europea Emanuela dall'Aglio di Parma, passando per l'atelier dello stilista Bruno Simeone afino a Reggio Calabria, con una scultrice ...A varie riprese, cittadini della zona hanno lamentato il sostanziale dispregio dell'isola ecologica., via Guardarello. Le lamentele evidentemente non hanno portato ad ottenere risultati concreti. La foto si riferisce a ieri. Nella prospettiva dell'appalto per il servizio di igiene ...

Influencer a Martina Franca Noi Notizie

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Visita la Riserva Naturale Orientata Murge Orientali con i Carabinieri Biodiversità: le guide d'eccezione per scoprire la natura.