“Marmo” di Zandobbio | la candida materia che ha conquistato il mondo

(Di sabato 8 luglio 2023) La pietra bianchissima estratta in Val Cavallina è protagonista dell’architettura bergamasca e non solo. Estratto da millenni, questole ha attraversato i secoli, stregando i Romani e i più grandi scultori tra Ottocento e Novecento. Ancora oggi questo “” riveste una grande importanza per la realizzazione di oggetti di design e complementi d’arredo

... sia di Piazza Vecchia, come nel caso della pietra di Sarnico nella facciata del Palazzo della Ragione e deldinella Fontana del Contarini, e che vengono tutt'ora estratte dalle cave ...... sia di Piazza Vecchia, come nel caso della pietra di Sarnico nella facciata del Palazzo della Ragione e deldinella Fontana del Contarini, e che vengono tutt'ora estratte dalle cave ...

“Marmo” di Zandobbio, la candida materia che ha conquistato il ... L'Eco di Bergamo

Da Milano a Napoli, passando per Bologna, Bergamo e Roma: una manciata di consigli per un’estate all’insegna della creatività ...N on sappiamo precisamente come la chiamavano i Romani, che ne furono grandi estimatori, o i Galli prima di loro, ma almeno da quattro secoli prende il nome dal piccolo paese dove si estrae, Zandobbio ...