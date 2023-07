Marco Liorni | la rivelazione intima che nessuno si aspettava | “Con mia moglie…”

L'Eredità non ritornerà a settembre come al solito, ma a gennaio e, come è ormai noto, non sarà condotto da Flavio Insinna ma da Pino Insegno. I telespettatori più affezionati, quindi, dovranno ...Diamo ora risposta al resto delle incognite: Reazione a catena con;. L'eredità con Pino Insegno;. Affari tuoi con Amadeus;. Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla;. Storie ...Debutteranno Reazione a catena in una versione di prime time, con(sabato 30 settembre e 7 ottobre), e uno spin off speciale di Citofonare Rai2. Il 20 dicembre appuntamento con Sanremo ...

Reazione a Catena, "Gessetti" eliminati: "Fatto di proposito", scoppia il caso Liberoquotidiano.it

Annunciata la nuova stagione di programmi. Ecco come sarà l’intrattenimento diurno a partire da settembre 2023, tra piccole innovazioni e usato sicuro.Marco Liorni ha condiviso una dedica speciale alla figlia nel giorno della sua maturità, con parole profonde che hanno emozionato i fan.