Marchisio | «I giovani non vanno protetti | ma fatti provare»

(Di sabato 8 luglio 2023) Le parole di Claudio: «Spesso sento dire: ‘Quello lì è ancora troppo giovane e va protetto’. Ma facciamoli scottare questi ragazzi» Claudioha rilasciato un’intervista a Il Foglio in cui racconta la sua nova vita da imprenditore dopo l’addio alla Juve. Di seguito le sue parole. 2006 – «Ciò che successe quell’estate ha sicuramente accelerato il mio percorso ma il talento alla fine vince sempre. Spesso sento dire: ‘Quello lì è ancora troppo giovane e va protetto’. Ma facciamoli scottare questi ragazzi. Se hanno la testa a posto, la prossima volta, non si bruceranno più. È una selezione naturale, i più forti emergono». DEL PIERO – «Iniziai a vincere con il suo ultimo scudetto era un modello aspirazionale, quando avevo 22 anni mi dava già consigli sul futuro». ALLENATORE – «Un grande allenatore sa comunicare oltre che ...

