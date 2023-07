Mara Venier addio? Tsunami sulla Rai | Il punto debole | la frase rubata che sconvolge tutti i piani

(Di sabato 8 luglio 2023) La bombasui palinsesti Rai esplode un po' inattesa e un po' no. Chi conosce bene la conduttrice di Domenica In sa da tempo della sua volontà di staccare un po' la spina, dedicarsi alla famiglia, tirare il freno. Il richiamo della televisione e l'amore dei telespettatori (oltre che la stima incondizionata dei vertici di viale Mazzini) l'hanno sempre fatta desistere dai suoi propositi. Questa volta però è diverso: questa volta, per davvero, siamo vicini al capitolo finale di una grandissima, irripetibile avventura professionale. Circondata dai giornalisti a Napoli. nel giorno della presentazione dei programmi Rai della prossima stagione 2023/24, Zial'ha voluto dire chiaro e tondo, senza girarci intorno: "Questo è l'ultimo. Già quest'anno ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio...

, il volto storico di Domenica In, ha preso una difficile decisione: dire addio al programma dopo un lungo e appassionato impegno durato 15 anni. La conduttrice ha ...Una stagione clamorosa. Anche quest'anno il programma di Rai1 Domenica In si è confermato campione d'ascolti e questo soprattutto grazie alla timoniera. Entrata nei cuori di tutti gli italiani, ormaiè 'una persona di famiglia' per il suo pubblico che la ama ogni volta di più. E, al termine di questa stagione 2022 - 23, è proprio ...Domenica In con;. Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini;. Italia Sì con Marco Liorni;. Tale e Quale Show con Carlo Conti;. Ballando con le Stelle con Milli Carlucci;. The Voice ...

Mara Venier, "ancora tu". Orrore dopo i palinsesti Rai: chi la insulta Liberoquotidiano.it

Sabato 8 luglio torna su Rai 1 in prima serata il concerto evento «Uno come te - 30 anni insieme», che i celebra 30 anni di carriera del cantautore ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...