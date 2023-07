Manu Rios sarà protagonista del ‘Grey’s Anatomy spagnolo’ | con lui anche una famosissima attrice de La Casa di Carta

(Di sabato 8 luglio 2023) L’attore e modello spagnolo, noto per il ruolo di Patrick nella serie tv targata Netflix Élite,ildi un medical drama. Respira, questo il titolo,ambientato in un ospedale di Valencia e verosimilmente è concepito come una versione spagnola di Grey’s. A produrlo è Carlos Montero, che ha lavorato al fianco diin Élite e che ha prodotto un altra serie di successo. Ovvero Tutte le volte che ci siamo innamorati, conun altro volto del teen drama ambientato nel prestigioso liceo Las Encinas, ovvero Georgina Amorós Sagrera, che ha interpretato Cayetana. Oltre a, in Respira ciun’amatissimadi due tra ...

Fuori i fratelli Blanco (interpretati da, Carla Diaz e Martina Cariddi ), dentro diverse new entry sia tra i banchi di scuola che tra gli adulti. Segnaliamo inoltre il ritorno di Omar Ayuso ...Il giovane attore in ascesaRíos sarà uno dei volti di Respira , nuova serie del co - ideatore di Elite Carlos Montero per Netflix . Interprete nella serie spagnola di Patrick Blanco, uno dei protagonisti delle stagioni più ...tornerà ben presto con una nuova serie tv e questa volta al suo fianco troveremo un altro volto noto del piccolo schermo: Najwa Nimri . L'attore, noto al grande pubblico per il suo ruolo in ...

Manu Ríos su Netflix con Respira, nuova serie dell'ideatore di Elite ComingSoon.it

En una época en la que hay sensación de saturación ante la gran cantidad de estrenos de series y películas que se producen en las plataformas de streaming, nos ...Selena Gomez e Jeremy White sono una coppia Spunta l'indiscrezione che sta facendo incuriosire i fan: tutti i dettagli ...