Manchester United | Ten Hag ne fa fuori quattro | devono essere ceduti

(Di sabato 8 luglio 2023) Ten Hag fagiocatori dai futuri progetti del suo: loroSecondo quanto riportato da The Indipendent, si starebbe facendo sentire Ten Hag, che per i progetti del suoha intenzione di tagliarebengiocatori. Si parte da Maguire e dal flop Sancho, dai quali ci si aspettava molto di più al momento dei loro arrivi. E poi Fred e McTominay, che non troverebbero spazio a centrocampo.

Ten Hag fa fuori quattro giocatori dai futuri progetti del suo: loro devono essere ceduti Secondo quanto riportato da The Indipendent, si starebbe facendo sentire Ten Hag, che per i progetti del suoha intenzione di tagliare ...Onana andrà al, Handanovic non rinnoverà (ma una percentuale, supper minima, va lasciata) e Cordaz - a cui è scaduto il contratto - ha scelto di seguire Brozovic all'Al - Nassr. ...IlCity ha speso 60 milioni per il cartellino di Haaland, limitandosi a ritoccare un organico già competitivo. Losi è spinto oltre i 250 milioni. Il Nottingham Forest, tornato nel ...

Inter, Onana a un passo dallo United: offerta alzata a 55 milioni più 5 di bonus - Sportmediaset Sport Mediaset

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È ormai cosa certa, André Onana dalla prossima stagione difenderà i pali del Manchester United. Il camerunese si trasferirà in Premier League per una cifra pari a 55 milioni di euro più 5 di bonus e r ...