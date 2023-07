Numeri agghiaccianti che riguardano ragazze adolescenti che vengono aggreditee ... Sia le ragazze che i ragazzi rischiano danni urinari e anali e l'esposizione aa trasmissione ...... si sottolinea il diritto all'educazione in materia di sessualità quale strumento fondamentale nella promozione dell'uguaglianza di genere, della prevenzione delletrasmissibili ......"È un inserimento di materiale genetico in un organismo ricevente da un donatore che è... dallefungine derivanti da eccessive precipitazioni e alluvioni, alla siccità e alla ...

Malattie sessualmente trasmissibili, siamo più vicini alla pillola del giorno WIRED Italia

A seguito dell'escalation del conflitto in Sudan, bambine e bambini sono vittime di violenza sessuale e di genere. Sono stati segnalati episodi di stupro, violenza e sfruttamento sessuale di bambine e ...Quando nel 2010 la multinazionale Reckitt Benckiser acquistò il marchio di preservativi Durex, le vendite in Cina non andavano benissimo. Non tanto per via della presenza di altre aziende concorrenti ...