Maignan | «Grazie alla mia mentalità sono sempre stato in anticipo rispetto alla mia generazione»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 luglio 2023) Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, un’intervista al portiere del Milan, Mikeparla pochissimo della sua vita privata, di cui è gelosissimo, ma accennasua infanzia e parla anche del Milan. Al momentoè in vacanza, racconta che trascorre parte delle ferie «in famiglia, spesso in località intorno al Mediterraneo», un’altra parte, invece, a Los Angeles «dove mi preparo fisicamente per la stagione seguente». La sua vacanza ideale è fatta di famiglia, sole, mare e tranquillità. Racconta che ama viaggiare per il mondo e scoprire luoghi inaspettati.e lo stile, la moda: «Il mio stile è versatile, non mi piace essere confinato in una categoria. Mi sento a mio agio sia con abbigliamento casual e streetstyle, che con un suit per ...