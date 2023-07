Lukaku spinge e parla con Inzaghi! L’Inter lo riporterà a casa ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 luglio 2023)per ritornare a, cioè al. Il belga non andrà in ritiro col Chelsea e i nerazzurri, chiuso Onana, affonderanno con i Blues TERZO ACQUISTO ?si allena pere Inzaghi lo chiama: ci vediamo ad Appiano Gentile. Per i nerazzurri è una priorità assoluta, ma prima va ceduto Onana. Si tratta dell’ormai consueto copione made Zhang: prima vendere e poi acquistare. È successo con Dzeko-Thuram, Brozovic-Frattesi e presto con Onana-spenderà circa 25-30 milioni per Big Rom con l’aggiunta di qualche bonus sportivo legato alla Champions League e all’accesso al nuovo Mondiale per Club.ha già fatto sapere a Pochettino e al Chelsea di non essere in ritiro a Londra tra il 12 e 13 luglio. Lui ...